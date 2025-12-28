Mosoly, mellek és lehengerlő tekintet – Anna Kendrick minden képen tarol

Egyszerre tűnik ártatlannak és veszélyesen csábítónak. Anna Kendrick soha nem villant direkt, de amit mutat, az pont elég ahhoz, hogy ne tudjunk másra figyelni.
Anna Kendrick Oscar-jelölt színésznő és énekesnő, akit a Tökéletes hang és Up in the Air tettek világsztárrá. Apró termete ellenére hatalmas kisugárzással bír, szarkasztikus humora és látszólag ártatlan, de dögösen fűtött stílusa teszi egyedivé.
Anna Kendrick legújabb fotósorozata tökéletesen hozza azt a pimasz, visszafogottan szexi stílust, amivel mindig is elvarázsolta a közönséget.
