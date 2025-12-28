Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Brigitte Bardot – a filmvilág kortalan dívája és örök szexszimbóluma

színésznő

Mosoly, mellek és lehengerlő tekintet – Anna Kendrick minden képen tarol

50 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyszerre tűnik ártatlannak és veszélyesen csábítónak. Anna Kendrick soha nem villant direkt, de amit mutat, az pont elég ahhoz, hogy ne tudjunk másra figyelni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
színésznőstílusszexiénekesnő

Anna Kendrick Oscar-jelölt színésznő és énekesnő, akit a Tökéletes hang és Up in the Air tettek világsztárrá. Apró termete ellenére hatalmas kisugárzással bír, szarkasztikus humora és látszólag ártatlan, de dögösen fűtött stílusa teszi egyedivé.

Anna Kendrick
Anna Kendrick, amerikai színésznő
Fotó: KGC-11

Anna Kendrick legújabb fotósorozata tökéletesen hozza azt a pimasz, visszafogottan szexi stílust, amivel mindig is elvarázsolta a közönséget.

1 2 3
... 13
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!