énekesnő

A hét legdögösebb csaja az Origo olvasóinak kattintásai alapján Ava Max lett

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
A melleit szinte közkinccsé tette ezeken a képeken az énekesnő. Ava Max most újra bebizonyította, hogy nemcsak a slágerek világában királynő – hanem a kamerák előtt is.
énekesnőamerikaisláger

Ava Max amerikai énekesnő, aki a „Sweet but Psycho” és „Kings & Queens” című slágereivel robbant be a nemzetközi popszíntérre. 

Ava Max
Ava Max, énekesnő
Fotó: KGC-34/133373 / Northfoto

Ava Max a platinaszőke frizurája, dögös stílusa és markáns hangja miatt azonnal a közönség kedvencévé vált – nem csak hallgatni, nézni is élmény.

