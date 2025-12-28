Az amerikai hadsereg legjobb fotói 2025-ből

A lencsevégre kapott pillanatok nemcsak erőt és fegyelmet sugároznak, hanem emberséget, koncentrációt, fáradságot és büszkeséget. Ez a galéria a 2025-ös év legemlékezetesebb fotóin keresztül mutatja be az USA katonáinak életét, a kiképzéstől a mindennapi rutinon át egészen a ritka pillanatokig. Ezek a képek megmutatják, hogy a hadsereg nem csupán technológia és parancsok rendszere, hanem emberek közössége.

Búvárok a víz alatt állnak kötelékben a parancsnokváltási ünnepségen a Tripler Hadsereg Orvosi Központjában, Hawaiin

Fotó: / US Department of War

A 2025 képek különösen erősen ragadják meg a kiképzés fizikai és mentális kihívásait. Poros gyakorlóterek, éjszakai felkészülések, hajnalban induló gyakorlatok, a fotók szinte érezhetővé teszik a feszültséget és az összpontosítást, a katonák mindennap felkészülnek a szolgálatra.

Ezek a képek ritkán kerülnek címlapra, mégis ezek teszik teljessé a katonai életet.