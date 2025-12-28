Hírlevél
Meghalt Brigitte Bardot – a filmvilág kortalan dívája és örök szexszimbóluma

katona

Az amerikai hadsereg legjobb fotói 2025-ből

52 perce
Olvasási idő: 2 perc
Ritkán látható képeken az USA katonáinak mindennapjai. Az amerikai hadsereg legjobb fotói 2025-ből megmutatják, mi rejlik az egyenruha mögött: fegyelem, rengeteg munka, kitartás és csapatmunka.
A lencsevégre kapott pillanatok nemcsak erőt és fegyelmet sugároznak, hanem emberséget, koncentrációt, fáradságot és büszkeséget. Ez a galéria a 2025-ös év legemlékezetesebb fotóin keresztül mutatja be az USA katonáinak életét, a kiképzéstől a mindennapi rutinon át egészen a ritka pillanatokig. Ezek a képek megmutatják, hogy a hadsereg nem csupán technológia és parancsok rendszere, hanem emberek közössége.

Army divers assigned to the 7th Engineer Dive Detachment stand in formation underwater during a change of command ceremony at Tripler Army Medical Center, Hawaii, Feb. 21, 2025. The US Department of War (DOW) has released its annual Year in Photos. The gallery of images offers a striking visual record of the American military in transition under sweeping reform. The 2025 collection spans scenes from front‑line deployments to training grounds and family ceremonies, reflecting a renewed emphasis on the “warrior ethos” set out by Defence Secretary Pete Hegseth earlier this year. Photo released 18/12/2025
Búvárok a víz alatt állnak kötelékben a parancsnokváltási ünnepségen a Tripler Hadsereg Orvosi Központjában, Hawaiin
Fotó:   / US Department of War

 

A 2025 képek különösen erősen ragadják meg a kiképzés fizikai és mentális kihívásait. Poros gyakorlóterek, éjszakai felkészülések, hajnalban induló gyakorlatok, a fotók szinte érezhetővé teszik a feszültséget és az összpontosítást, a katonák mindennap felkészülnek a szolgálatra. 

Ezek a képek ritkán kerülnek címlapra, mégis ezek teszik teljessé a katonai életet.

Galéria: Az amerikai hadsereg legjobb fotói 2025-ből
1/19
David Rogers törzsőrmester, a 315. Biztonsági Erők századának tűzparancsnoka egy DroneDefender fegyverrel céloz egy kis pilóta nélküli repülőgép-rendszerre a NEXUS FORGE gyakorlat során

 

