Bebe Rexha szinte a rajongók arcába tolja hatalmas melleit - mutatjuk a képeket

Tudja, hogy a popipar nem csak a hangról szól – hanem arról is, hogyan nézel a kamerába. Bebe Rexha nem fél megmutatni azt, amit mások inkább rejtegetnek. Ő nem villant – ő deklarál, és közben végig mosolyog.

Bebe Rexha amerikai énekesnő, dalszerző és producer, aki slágereivel világhírűvé vált. Több műfajban is otthonosan mozog a poptól a country-fúziókig. Számos sztár számára írt toplistás dalokat, és saját előadóként is többszörös díjnyertes. Stílusa merész, hangja erőteljes, jelenléte megkerülhetetlen. Bebe Rexha énekes, dalszerző

Fotó: Faye Sadou Bebe Rexha ebben a galériában nem finomkodik: dögös kivágások, testhez simuló szettek, és olyan pózok, amiket csak az engedhet meg magának, aki pontosan tudja, mit csinál. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Bebe Rexha (@beberexha) által megosztott bejegyzés

