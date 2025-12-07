Beyoncé kirakta a melleit – a dekoltázs túl mély, a ruha túl kevés – képgaléria

Rajta a ruha épphogy jelen van, a póz tökéletes, a kisugárzás pedig földöntúli. Beyoncé pontosan tudja, hogyan álljon úgy, hogy ne is merj máshova nézni.
Beyoncé Knowles korunk egyik legnagyobb sztárja, amerikai énekesnő, dalszerző, producer és színésznő - a popkultúra egyik legnagyobb hatású alakja. A Destiny’s Child frontembereként indult, majd szólókarrierje világsikert hozott. Lemezei több tucat Grammy-díjat nyertek, ikonikus előadásai és vizuális albumai új szintre emelték a zeneipart.
Ha valaki tudja, hogyan kell a női erőt testben, tekintetben és stílusban egyesíteni, az Beyoncé. Ebben a galériában a legmerészebb, legformásabb, legdívásabb pillanatait gyűjtöttük össze.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!