Beyoncé kirakta a melleit – a dekoltázs túl mély, a ruha túl kevés – képgaléria

Beyoncé Knowles korunk egyik legnagyobb sztárja, amerikai énekesnő, dalszerző, producer és színésznő - a popkultúra egyik legnagyobb hatású alakja. A Destiny’s Child frontembereként indult, majd szólókarrierje világsikert hozott. Lemezei több tucat Grammy-díjat nyertek, ikonikus előadásai és vizuális albumai új szintre emelték a zeneipart.

Beyoncé, énekesnő,

Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto

Ha valaki tudja, hogyan kell a női erőt testben, tekintetben és stílusban egyesíteni, az Beyoncé. Ebben a galériában a legmerészebb, legformásabb, legdívásabb pillanatait gyűjtöttük össze.