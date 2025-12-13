Mellbedobással Beyoncé lett az Origo olvasói szerint a hét legdögösebb nője – mutatjuk a képeit

Nem hiába pakolta ki a melleit, meg is nyerte a heti top csaj címét. Beyoncé pontosan tudja, hogyan álljon úgy, hogy ne is merj máshova nézni. A pózai tökéletesek, a kisugárzása pedig földöntúli.
Beyoncé Knowles korunk egyik legnagyobb sztárja, amerikai énekesnő, dalszerző, producer és színésznő – a popkultúra egyik legnagyobb hatású alakja. A Destiny’s Child frontembereként indult, majd szólókarrierje világsikert hozott. Lemezei több tucat Grammy-díjat nyertek, ikonikus előadásai és vizuális albumai új szintre emelték a zeneipart.
Ha valaki tudja, hogyan kell a női erőt testben, tekintetben és stílusban egyesíteni, az Beyoncé. Ebben a galériában a legmerészebb, legformásabb, legdívásabb pillanatait gyűjtöttük össze.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!