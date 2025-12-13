Mellbedobással Beyoncé lett az Origo olvasói szerint a hét legdögösebb nője – mutatjuk a képeit

Beyoncé Knowles korunk egyik legnagyobb sztárja, amerikai énekesnő, dalszerző, producer és színésznő – a popkultúra egyik legnagyobb hatású alakja. A Destiny’s Child frontembereként indult, majd szólókarrierje világsikert hozott. Lemezei több tucat Grammy-díjat nyertek, ikonikus előadásai és vizuális albumai új szintre emelték a zeneipart.

Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto