Billie Piper dekoltázsa nem hagy kétséget a mellei tekintetében – dögös galéria

Mély kivágás, selyemruhák, combvillantás és finoman kihívó pózok. Billie Piper pontosan tudja, hogyan kell egyensúlyozni a művészi színészi jelenlét és a vizuális vonzerő határán.
Billie Piper brit színésznő, énekesnő és rendező, aki tinisztárként kezdte a zenei karrierjét, majd a Doctor Who, a Secret Diary of a Call Girl és a I Hate Suzie révén vált kultikus színésznővé. Tehetsége mellett csábító kisugárzása is örök nyomot hagy a nézőkben.
Billie Piper legfrissebb fotósorozatában ötvözi a retró csábítást a modern eleganciával.
