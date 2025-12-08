Hírlevél
mikrofon

Carly Pearce, az énekesnő gyönyörű, hosszú combjaival hódít – képgaléria

Nemcsak a dalokban erős – hanem a megjelenésben is. Carly Pearce Carly most nem elénekel valamit, hanem a képeivel megmutatja, hogy mit jelent nőnek lenni a reflektorfényben.
mikrofonamerikaicountryzenepózruha

Carly Pearce amerikai énekesnő, aki a „Every Little Thing” című balladával robbant be a zenei élvonalba. Többszörös CMA- és Grammy-díjas előadó, akinek zenéjében a hagyományos country keveredik a modern női öntudattal. Hangja karakteres, előadása őszinte – és a színpadon kívül is tudja, hogyan kell hatást kelteni.

Carly Pearce
Carly Pearce Fotó: David Parry Media Assignments / Northfoto 

Ez a galéria most nem a mikrofon mögötti drámákról szól, hanem a kamerák előtti pillanatokról: Carly Pearce testhez simuló ruháiról, a mély kivágásokról, merész pózokról, az énekes kisugárzásáról.  

