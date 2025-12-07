A teste tökéletes, a tekintete végzetes – így hódit az ausztrál énekesnő – szexi galéria

Delta Goodrem, akit Ausztrália egyik legsikeresebb énekese és dalszerzőjeként tartanak számon, több mint két évtizede kulcsfontosságú alakja a globális zeneiparnak. Több, mint 9 millió eladott lemezzel az ausztrál popzene meghatározó alakja. Emellett a The Voice Australia zsűritagjaként is milliók ismerik.

Fotó: Billy Bennight / Northfoto