A teste tökéletes, a tekintete végzetes – így hódit az ausztrál énekesnő – szexi galéria

Ő nemcsak a hangjával hipnotizál. Delta Goodrem a színpadon kívül is tudja, hogyan kell figyelmet követelni.
Delta Goodrem, akit Ausztrália egyik legsikeresebb énekese és dalszerzőjeként tartanak számon, több mint két évtizede kulcsfontosságú alakja a globális zeneiparnak. Több, mint 9 millió eladott lemezzel az ausztrál popzene meghatározó alakja. Emellett a The Voice Australia zsűritagjaként is milliók ismerik.
Ebben a galériában Delta Goodrem legmerészebb, legszexibb képei szerepelnek: ruhák, amelyek inkább sejtetnek, mint takarnak, tekintetek, amelyek nem hagynak nyugodni.
