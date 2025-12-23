Hírlevél
Demi Lovato fűzőben mellet és combot villantott – mutatjuk a képeket

Erőteljes hangja, provokatív stílusa és önazonos, bátor kiállása miatt ikonikus alakja a popkultúrának. Demi Lovato reflektorfényben nőtt fel – ma pedig már ő irányítja azt.
Demi Lovato az új-mexikói Albuquerque-ben született, amerikai énekesnő, dalszerző és színésznő, akinek hatása túlmutat a szórakoztatóiparon. Karrierjét fiatalon kezdte.

Demi Lovato
Demi Lovato, énekesnő, dalszerző, színésznő
Fotó: KGC-11 / Northfoto

Demi Lovato zenei tehetségét nem szabad alábecsülni. Egyedi pop, pop rock és R&B műfaji keveréke világszerte visszhangra talált a közönség körében, ami számos sikeres albumhoz vezetett és egy Grammy-jelölést  is hozott.

