Az egykori pomponlány extra mély dekoltázst villantott – mutatjuk a képeket

A szelíd végzet, aki halk léptekkel csavarja el a fejed. Dianna Agron az a típusú nő, aki csak megjelenik, és minden szem rászegeződik.
Dianna Agron színésznő San Francisco egyik kellemesebb külvárosában, Észak-Kaliforniában nőtt fel. Ismerhetjük a „Veronica Mars" című sorozat visszatérő szerepéből, vagy mint a hihetetlenül népszerű „Glee" című sorozat dögös pomponlányát.
Dianna Agron jellemzői a finom vonások, tökéletes arányok, és egy olyan természetes, mégis erotikus kisugárzás, amitől nehéz nem fantáziálni róla.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!