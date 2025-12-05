Az egykori pomponlány extra mély dekoltázst villantott – mutatjuk a képeket

A szelíd végzet, aki halk léptekkel csavarja el a fejed. Dianna Agron az a típusú nő, aki csak megjelenik, és minden szem rászegeződik.

Dianna Agron színésznő San Francisco egyik kellemesebb külvárosában, Észak-Kaliforniában nőtt fel. Ismerhetjük a „Veronica Mars" című sorozat visszatérő szerepéből, vagy mint a hihetetlenül népszerű „Glee" című sorozat dögös pomponlányát. Dianna Agron színésznő

Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage Dianna Agron jellemzői a finom vonások, tökéletes arányok, és egy olyan természetes, mégis erotikus kisugárzás, amitől nehéz nem fantáziálni róla. A bejegyzés megtekintése az Instagramon DIANNA AGRON (@diannaagron) által megosztott bejegyzés

