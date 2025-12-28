Domelipa, a TikTok-sztár most túlment minden határon – crop topja szinte leesett róla

A TikTok-sztár nem rejteget semmit: mer kiállni, mer csábítani és meri megmutatni magát. Domelipa kifinomultan szexi és mindig trendi – ő a latin netgeneráció egyik legnagyobb csillaga.

Domelipa, azaz Dominik Elizabeth Reséndez Robledo, 2001. augusztus 27-én született. A mindössze 24 éves mexikói TikTok-sztár, influenszer és modell, egyedi stílusával, játékos kisugárzásával és merész posztjaival épített milliós követőtábort. Domelipa, mexikói TikTok-sztár, influenszer és modell

Fotó: Oscar Manuel Sanchez / Northfoto Ez a galéria nem csak trendi – brutálisan dögös, és pontosan olyan, mint maga Domelipa: fiatal, pimasz és forró. A bejegyzés megtekintése az Instagramon domelipa (@domelipa) által megosztott bejegyzés

