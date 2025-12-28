Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fellökték a fehérorosz elnököt – videón a sokkoló pillanat

influenszer

Domelipa, a TikTok-sztár most túlment minden határon – crop topja szinte leesett róla

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A TikTok-sztár nem rejteget semmit: mer kiállni, mer csábítani és meri megmutatni magát. Domelipa kifinomultan szexi és mindig trendi – ő a latin netgeneráció egyik legnagyobb csillaga.
Link másolása
Vágólapra másolva!
influenszermodellmexikóitiktok sztár

Domelipa, azaz Dominik Elizabeth Reséndez Robledo, 2001. augusztus 27-én született. A mindössze 24 éves mexikói TikTok-sztár, influenszer és modell, egyedi stílusával, játékos kisugárzásával és merész posztjaival épített milliós követőtábort. 

Domelipa
Domelipa, mexikói TikTok-sztár, influenszer és modell
Fotó: Oscar Manuel Sanchez / Northfoto

Ez a galéria nem csak trendi – brutálisan dögös, és pontosan olyan, mint maga Domelipa: fiatal, pimasz és forró.

1 2 3
... 14
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!