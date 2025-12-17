Elizabeth Hurley a bikinis képein olyat villant, hogy csak kapkodjuk a fejünket – szexi galéria

Elizabeth Hurley elbűvölő szépsége a nyilvánosság egyik fő attrakciójává tette őt a Négy esküvő és egy temetés című filmben nyújtott áttörést jelentő szerepe óta . Elbűvölő kék szemeivel és fényűző barna fürtjeivel a régi hollywoodi pompa megtestesítője. Színészi karrierje mellett Hurley a divatvilágban is nyomot hagyott, az Estee Lauder szóvivőjeként és saját fürdőruha-kollekciójának elindításával.

Elizabeth Hurley színésznő

Fotó: Mickey Bernal/AdMedia