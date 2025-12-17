Elizabeth Hurley a bikinis képein olyat villant, hogy csak kapkodjuk a fejünket – szexi galéria

Hatvan felett is olyan formában van, amire kevesen képesek bármely korban, bármilyen testtel. Elizabeth Hurley nem kérdezi meg, hogy mit illik – ő eldönti, mi az, ami működik. Instagramját elárasztották a bikinis képek – és ezek nem nosztalgikus visszatekintések, hanem friss, pimaszul mai felvételek.
Elizabeth Hurley elbűvölő szépsége a nyilvánosság egyik fő attrakciójává tette őt a Négy esküvő és egy temetés című filmben nyújtott áttörést jelentő szerepe óta . Elbűvölő kék szemeivel és fényűző barna fürtjeivel a régi hollywoodi pompa megtestesítője. Színészi karrierje mellett Hurley a divatvilágban is nyomot hagyott, az Estee Lauder szóvivőjeként és saját fürdőruha-kollekciójának elindításával.
Elizabeth Hurley, az örök szépség továbbra is az elegancia és a kifinomultság magával ragadó szimbóluma a lélegzetelállító nők világában.
