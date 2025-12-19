Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tiltakozás az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen

Ezt látnia kell!

Erre senki sem számított – Putyin olyan bejelentést tett, ami mindent megváltoztat

színésznő

Eva Longoria dögösebb, mint valaha – miközben a mellei játsszák a főszerepet

20 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A latin díva ismét bebizonyította, hogy nemcsak a képernyőn, hanem a kamerák előtt is igazi végzet asszonya. Eva Longoria legfrissebb fotósorozatán mélyen dekoltált ruhák, magas combvágások és testre simuló anyagok emelik ki tökéletes alakját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
színésznőszületett feleségekhollywoodproducer

Eva Longoria amerikai színésznő, producer és üzletasszony, a Született feleségek Gabrielle Solisaként vált világhírűvé. Latin temperamentuma, dögös stílusa és időtlen szépsége miatt máig Hollywood egyik legvágyottabb dívája.

Eva Longoria
Eva Longoria amerikai színésznő, producer és üzletasszony
Fotó: Marc Ausset Lacroix / Bestimage

Eva Longoria fotói nem csak forrók – elegánsak, lehengerlőek és ikonikusak is egyben.

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!