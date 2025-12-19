Eva Longoria dögösebb, mint valaha – miközben a mellei játsszák a főszerepet

A latin díva ismét bebizonyította, hogy nemcsak a képernyőn, hanem a kamerák előtt is igazi végzet asszonya. Eva Longoria legfrissebb fotósorozatán mélyen dekoltált ruhák, magas combvágások és testre simuló anyagok emelik ki tökéletes alakját.

Eva Longoria amerikai színésznő, producer és üzletasszony, a Született feleségek Gabrielle Solisaként vált világhírűvé. Latin temperamentuma, dögös stílusa és időtlen szépsége miatt máig Hollywood egyik legvágyottabb dívája. Eva Longoria amerikai színésznő, producer és üzletasszony

Fotó: Marc Ausset Lacroix / Bestimage Eva Longoria fotói nem csak forrók – elegánsak, lehengerlőek és ikonikusak is egyben. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Eva Longoria Baston (@evalongoria) által megosztott bejegyzés

