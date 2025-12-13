Rejtett világ a Bükk mélyén: megrázó fotók kerültek elő Répáshutáról – galéria

A felvételeken láthatóak az erdőben egymás mellé rakott faszénégető kemencék, valamint a mellettük dolgozó emberek, akik a kemény fizikai munkát megszokott természetességgel végzik. Ezek a fotók egy olyan időszak lenyomatát adják, amikor még a természethez és a hagyományos kézművességhez kötődtek az emberek mindennapjai – ma már ez a világ nagyrészt eltűnt.

1981, Répáshuta - szénégető / faszén készítő telep

Fotó: Fortepan/Szebeni András

A képeket Szebeni András készítette, akit a 20. század egyik legmeghatározóbb magyar fotóművészeként tartanak számon. Szebeni 1972 és 1991 között a Nők Lapja fotóriportere volt, és legendás dokumentarista sorozatokat készített szerte Magyarországon és a világban egyaránt. Pályafutása során több mint 600 fotója került fel a Fortepan archívumába, és művei számos kiállításon, könyvben és gyűjteményben – például a New York-i Metropolitan Múzeumban – is megjelentek. Balogh Rudolf-díjjal, Magyarország Érdemes Művésze díjjal és más elismerésekkel tüntették ki; munkássága a humanista szemlélet és a dokumentarista pontosság különleges elegyét mutatja. 2020 augusztusában hunyt el, de képei még ma is mesélnek a múlt mindennapi drámáiról és szépségeiről.

A most előkerült fotók ezúttal Répáshuta kisvilágát idézik meg, és nemcsak a helyet, hanem a fotós egyedi látásmódját is bemutatják: azt a képességet, hogy egyszerre lásson bele a mindennapi élet egyszerű szépségébe és mély emberi történetekbe.

A Fortepan archívuma így nemcsak képeket, hanem történeteket őriz – egy olyan korszakból, amely ma már csak emlék.