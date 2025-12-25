Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Azt kívánjuk, hogy meghaljon” — Zelenszkij karácsonyi mondata vihart kavart

Ezt látnia kell!

Pánikba estek a nézők: sokkoló felvétel került elő az egyiptomi piramis belsejéből

fények szimfóniája

Fények szimfóniája: karácsonyi fényfesztivál a botanikus kertben – galéria

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meise botanikus kertje minden télen új varázslattal várja a látogatókat: a Floridylle fényfesztivál csillogó installációi ezúttal is életre keltik a növények birodalmát a sötét évszakban. Az éjszakai fényshow egy igazi természetközeli élményt nyújt a látogatóknak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fények szimfóniájameisebotanikus kert

Meise téli fényvarázsa újra ragyog!

Ezernyi fény és zene játéka ismét életre kelti a belga Meise városának híres botanikus kertjét a Floridylle fényfesztiválon. Az eseményt immár tizedszerre rendezik meg, hogy a karácsonyi és újévi időszak sötét estéit fényekkel és hangulatos sétával töltsék meg.

Meise, 2025. december 22. Látogatók a Brüsszel közelében fekvő Meise Országos Botanikus Kertjében nyílt téli fényfesztiválon 2025. december 22-én. MTI/EPA/Olivier Matthys
Látogatók a Brüsszel közelében fekvő Meise Országos Botanikus Kertjében nyílt téli fényfesztiválon
Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys

A látogatók 3,5 kilométer hosszú, kivilágított útvonalon keresztül barangolhatnak festői helyszíneken: verőfényes növényi installációk, üvegházi fények, hangulatvilágítás és különleges zenei aláfestés kíséri őket a kert romantikus ösvényein. A program célja kettős: egyrészt felhívni a figyelmet a természet szépségére és törékenységére, másrészt egy olyan közösségi élményt nyújtani, amely összehozza a családokat, barátokat az ünnepi időszakban.

A Botanikus kert maga, amely a Bouchout-kastély körül terül el, világszerte az egyik legnagyobb és legfontosabb botanikai gyűjteménynek számít, mintegy tizennyolcezer növényfajjal és gazdag kutatási háttérrel. Ez az esemény kiváló alkalom arra, hogy a látogatók a természet különleges világát ne csak nappal, hanem éjszakai fényekbe öltözött formában is felfedezzék.

Fényfesztivál Belgiumban, FényfesztiválBelgiumban
Fényfesztivál Belgiumban, FényfesztiválBelgiumban
Fényfesztivál Belgiumban, FényfesztiválBelgiumban
Fényfesztivál Belgiumban, FényfesztiválBelgiumban
Fényfesztivál Belgiumban, FényfesztiválBelgiumban
Fényfesztivál Belgiumban, FényfesztiválBelgiumban
Fényfesztivál Belgiumban, FényfesztiválBelgiumban
Fényfesztivál Belgiumban, FényfesztiválBelgiumban
Fényfesztivál Belgiumban, FényfesztiválBelgiumban
Fényfesztivál Belgiumban, FényfesztiválBelgiumban
Fényfesztivál Belgiumban, FényfesztiválBelgiumban
Galéria: Téli varázslat – fényjáték a karácsonyi kertben
1/11
Látogatók a Brüsszel közelében fekvő Meise Országos Botanikus Kertjében nyílt téli fényfesztiválon

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!