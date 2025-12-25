Fények szimfóniája: karácsonyi fényfesztivál a botanikus kertben – galéria

Meise téli fényvarázsa újra ragyog!

Ezernyi fény és zene játéka ismét életre kelti a belga Meise városának híres botanikus kertjét a Floridylle fényfesztiválon. Az eseményt immár tizedszerre rendezik meg, hogy a karácsonyi és újévi időszak sötét estéit fényekkel és hangulatos sétával töltsék meg.

Látogatók a Brüsszel közelében fekvő Meise Országos Botanikus Kertjében nyílt téli fényfesztiválon

Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys

A látogatók 3,5 kilométer hosszú, kivilágított útvonalon keresztül barangolhatnak festői helyszíneken: verőfényes növényi installációk, üvegházi fények, hangulatvilágítás és különleges zenei aláfestés kíséri őket a kert romantikus ösvényein. A program célja kettős: egyrészt felhívni a figyelmet a természet szépségére és törékenységére, másrészt egy olyan közösségi élményt nyújtani, amely összehozza a családokat, barátokat az ünnepi időszakban.

A Botanikus kert maga, amely a Bouchout-kastély körül terül el, világszerte az egyik legnagyobb és legfontosabb botanikai gyűjteménynek számít, mintegy tizennyolcezer növényfajjal és gazdag kutatási háttérrel. Ez az esemény kiváló alkalom arra, hogy a látogatók a természet különleges világát ne csak nappal, hanem éjszakai fényekbe öltözött formában is felfedezzék.