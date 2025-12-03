Freema Agyeman egy szál bikiniben villantott – szexi képgaléria

Akár kosztümben lép a kamera elé, akár egy vállat villantó estélyiben, minden mozdulata azt sugallja: „tudom, hogy nézel – és nem bánom". Freema Agyeman nem provokál, ő jelen van.

Freema Agyeman brit színésznő, aki a Doctor Who sorozat Martha Jones-aként vált ismertté, majd a Sense8 és a New Amsterdam főszerepeiben bizonyította, hogy karizmája nemcsak a vásznon, hanem minden szerepében érvényesül. Freema Agyeman brit színésznő

Fotó: Steven Bergman / Northfoto Freema Agyeman megjelenésében ott van minden: intelligencia, tartás, és egyfajta természetes csábítás, amit nem lehet tanítani. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Freema Agyeman (@freemaofficial) által megosztott bejegyzés

