A latin díva szexibb, mint valaha – most a mellei és csípője vannak főszerepben

Génesis Rodríguez amerikai–venezuelai színésznő, aki telenovellákból nőtte ki magát hollywoodi sztárrá. A Man on a Ledge, Hours és The Umbrella Academy szerepei mellett bombasztikus szépsége, nőies vonalai és dívás stílusa is figyelemre méltó.

Génesis Rodríguez fotósorozatának minden képén vibrál a csábítás.