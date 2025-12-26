Gillian Anderson, az X-akták sztárja most csípőt, mellet és tekintetet villantott

A legfrissebb fotósorozatán letisztult, de testhez simuló ruhák, mély dekoltázs és finom csípővonal hangsúlyozza tökéletes arányait – miközben a tekintete mindent visz. Gillian Anderson megmutatja, hogy az igazi szexi nő nem hangos, hanem érett, tudatos és lehengerlően stílusos.

Gillian Anderson Emmy- és Golden Globe-díjas brit színésznő, akit a X-akták ikonikus Dana Scully-jaként ismert meg a világ. A The Crown és a Sex Education sztárjaként érettebb éveiben is lenyűgöző karizmával és kortalan szépséggel hódít. Gillian Anderson, brit színésznő

Fotó: Billy Bennight Gillian Anderson: ez a galéria maga a brit sikk és a kortalan női vonzerő mesterműve. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gillian Anderson (@gilliana) által megosztott bejegyzés

