Macron nem bír magával, mindenképp háborúba vinné Európát

Gillian Anderson, az X-akták sztárja most csípőt, mellet és tekintetet villantott

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A legfrissebb fotósorozatán letisztult, de testhez simuló ruhák, mély dekoltázs és finom csípővonal hangsúlyozza tökéletes arányait – miközben a tekintete mindent visz. Gillian Anderson megmutatja, hogy az igazi szexi nő nem hangos, hanem érett, tudatos és lehengerlően stílusos.
Gillian Anderson Emmy- és Golden Globe-díjas brit színésznő, akit a X-akták ikonikus Dana Scully-jaként ismert meg a világ. A The Crown és a Sex Education sztárjaként érettebb éveiben is lenyűgöző karizmával és kortalan szépséggel hódít.

Gillian Anderson Emmy- és Golden Globe-díjas színésznő
Gillian Anderson, brit színésznő
Fotó: Billy Bennight

Gillian Anderson: ez a galéria maga a brit sikk és a kortalan női vonzerő mesterműve.

