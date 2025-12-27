Háború, pusztító viharok, lángoló városok – ezek 2025 legerősebb fényképei

Az év legmegrázóbb képei most egyetlen galériában mutatják meg, milyen volt az a valóság, amely nap mint nap a hírek élére került. Az év tragédiái közé tartoznak a közlekedési katasztrófák, pusztító hurrikánok, tüntetések és a frontvonalakról érkező felvételek.
2025 sem a nyugalom éveként vonul be a történelembe. A világ különböző pontjain készült sajtófotók egyszerre dokumentálják az emberi tragédiákat, a természet fékezhetetlen erejét és a globális politika viharos fordulatait. A galériában kirajzolódik egy év története annak minden drámájával, feszültségével. Lapozza végig galériánkat, és nézze meg az elmúlt év legmeghatározóbb pillanatait!
Galéria: A 2025-ös év képei

A 2025-ös Dakar-rali 2. szakaszát 2025. január 6-án rendezték, amely egy 48 órás Chrono szakasz volt Bisha városából indulva és Bisha-ba érkezve, 1057 km teljes távval és 965 km speciális szakasszal, ahol a pilótáknak szerviz nélkül kellett helytállniuk, hatalmas navigációs kihívást jelentve
