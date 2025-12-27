Háború, pusztító viharok, lángoló városok – ezek 2025 legerősebb fényképei

2025 sem a nyugalom éveként vonul be a történelembe. A világ különböző pontjain készült sajtófotók egyszerre dokumentálják az emberi tragédiákat, a természet fékezhetetlen erejét és a globális politika viharos fordulatait. A galériában kirajzolódik egy év története annak minden drámájával, feszültségével. Lapozza végig galériánkat, és nézze meg az elmúlt év legmeghatározóbb pillanatait!