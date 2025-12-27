Háború, pusztító viharok, lángoló városok – ezek 2025 legerősebb fényképei

Hírlevél
Az év legmegrázóbb képei most egyetlen galériában mutatják meg, milyen volt az a valóság, amely nap mint nap a hírek élére került. Az év tragédiái közé tartoznak a közlekedési katasztrófák, pusztító hurrikánok, tüntetések és a frontvonalakról érkező felvételek.
2025 sem a nyugalom éveként vonul be a történelembe. A világ különböző pontjain készült sajtófotók egyszerre dokumentálják az emberi tragédiákat, a természet fékezhetetlen erejét és a globális politika viharos fordulatait. A galériában kirajzolódik egy év története annak minden drámájával, feszültségével. Lapozza végig galériánkat, és nézze meg az elmúlt év legmeghatározóbb pillanatait!

2025képeigaléria, AFP PICTURES OF THE YEAR 2025 A driver competes in stage 2B of the 47th Dakar Rally between Bisha and Bisha, on January 6, 2025. (Photo by Valery HACHE / AFP) / AFP PICTURES OF THE YEAR 2025
2025képeigaléria, Los Angeles, 2025. január 10. Légi felvétel a Los Angeles nyugati szélén lévő Pacific Palisades városrész erdőtűzben megsemmisült épületeiről 2025. január 10-én. A Los Angeles környékén több helyen tomboló erdőtűz 46 ezer hektárt meg
2025képeigaléria, EDITORS NOTE: Graphic content / AFP PICTURES OF THE YEAR 2025 Naga Sadhus or Hindu holy men take a dip in Sangam, the confluence of Ganges, Yamuna and mythical Saraswati rivers, during Shahi Snan or 'royal bath', to mark the Maha Kum
2025képeigaléria, Gázai övezet, 2025. január 27. Palesztin belföldi menekültek mennek a Rasid úton, a Gázai övezet középső részén, amint visszatérnek az északabbra fekvő otthonukba 2025. január 27-én. Egy héttel korábban a palesztinok lakta Gázai öveze
2025képeigaléria, AFP PICTURES OF THE YEAR 2025 A Ukrainian member an Azov Brigade drone team - callsign Sava, 21 - launches a surveillance drone towards Russian positions, in the direction of Toretsk, eastern Donetsk region, on February 4, 2025, amid
2025képeigaléria, AFP PICTURES OF THE YEAR 2025 Tesla and SpaceX CEO Elon Musk with his son X Ć A-Xii join US President Donald Trump as he signs executive orders in the Oval Office of the White House in Washington, DC, February 11, 2025.. Tech billion
2025képeigaléria, AFP PICTURES OF THE YEAR 2025 Scientists perform a necropsy on the 50,000-year-old baby mammoth nicknamed "Yana" at the North-Eastern Federal University in Yakutsk on March 27, 2025.. The carcass, which was dug up past summer near th
2025képeigaléria, HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 02: Sean Baker, winner of the Best Picture, Best Directing, Best Film Editing, and Best Original Screenplay for “Anora”, poses in the press room during the 97th Annual Oscars at Ovation Hollywood on March
2025képeigaléria, AFP PICTURES OF THE YEAR 2025 People run for cover as a plume of smoke rises above tents at a camp for displaced Palestinians in northern Khan Yunis in the southern Gaza Strip, during an Israeli strike on April 19, 2025. (Photo by AF
2025képeigaléria, Vatikánváros, 2025. április 26. Az ukrán elnöki sajtószolgálat felvételén Volodimir Zelenszkij ukrán (b) és Donald Trump amerikai elnök beszélget a vatikáni Szent Péter-bazilikában Ferenc pápa gyászszertartása idején, 2025. április 26
2025képeigaléria, AFP PICTURES OF THE YEAR 2025 This picture taken on May 12, 2025 shows Erin Patterson arriving in the back of a prison transport vehicle at Latrobe Valley Magistrate's Court in Morwell, Australia.. An Australian woman murdered her hu
2025képeigaléria, Vatikánváros, 2025. május 8. XIV. Leó pápa köszönti a hívőket a vatikáni Szent Péter-bazilika erkélyéről, miután megválasztották a katolikus egyház 267. pápájává 2025. május 8-án. Robert Francis Prevost amerikai bíborost a pápaválasz
2025képeigaléria, This handout taken and posted on the X (formerly Twitter) account of the Central Industrial Security Force (CISF) On June 12, 2025 shows the back of an Air India plane after it crashed in a residential area near the airport in Ahmedab
2025képeigaléria, AFP PICTURES OF THE YEAR 2025 People carrying sacks of flour walk along al-Rashid street in western Jabalia on June 17, 2025, after humanitarian aid trucks reportedly entered the northern Gaza Strip through the Israeli-controlled Zik
2025képeigaléria, AFP PICTURES OF THE YEAR 2025 Domestic tourists visit the beach at Wonsan Kalma Coastal Tourist Area in Wonsan, North Korea's Kangwon Province on July 1, 2025.. North Korea opened a massive resort area on its east coast, state media
2025képeigaléria, LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 08: (EDITOR'S NOTE: Image contains profanity.) A protester wearing an 'Abolish ICE' shirt gestures near a burning Waymo car on June 08, 2025 in Los Angeles, California. Tensions in the city remain high a
2025képeigaléria, AFP PICTURES OF THE YEAR 2025 This aerial view shows people standing near a flow of lava from the Mount Etna volcano (Torre del Filosofo - Etna Sud) on August 28, 2025. The Etna volcanic eruption started on August 10 and remained act
2025képeigaléria, Robots compete in the 100m final during the World Humanoid Robot Games in Beijing on August 17, 2025. (Photo by Pedro PARDO / AFP)
2025képeigaléria, US President Donald Trump greets Russian President Vladimir Putin on the tarmac after they arrived at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. Putin is in Alaska at the invitation of Trump in his first
2025képeigaléria, Glendale, 2025. szeptember 22. Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a merénylet áldozatává vált Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai aktivista gyászszertartásán az arizonai Glendale város State Farm Stadionjában 2025. szep
2025képeigaléria, Ramat Gan, 2025. október 13. A Hamász palesztin iszlamista szervezet által szabadon engedett egyik izraeli túsz, Ziv Berman integet egy katonai helikopter ablakából, amellyel a Tel-Aviv melletti Ramat Gan Seba kórházához érkezik 2025.
2025képeigaléria, AFP PICTURES OF THE YEAR 2025 Family and friends of Israeli hostage Eitan Horn react to the news of his release at their house in the central Israeli city of Rosh Haayin on October 13, 2025.. Hamas handed over the 20 surviving Israel
2025képeigaléria, AFP PICTURES OF THE YEAR 2025 Cars are submerged in mud following Hurricane Melissa in Petit-Goave, 68km southwest of Port-au-Prince, on October 30, 2025.. Hurricane Melissa was moving towards Bermuda on Thursday after ripping a path o
2025képeigaléria, Szentpétervár, 2025. október 28. Diana Loginova orosz utcazenész, a Stoptime zenekar Naoko művésznevű tagja meghallgatásra érkezik egy szentpétervári bíróságra 2025. október 28-án. Az október 15-én letartóztatott 18 éves Loginova elle
2025képeigaléria, Hongkong, 2025. november 26. Lakóházak lángolnak Hongkong Tai Po kerületében 2025. november 26-án. Az egyelőre ismeretlen eredetű tűzvészben 13 ember életét vesztette, legalább 15 megsérült, valamint mintegy 700 ideiglenes elhelyezésé
A 2025-ös Dakar-rali 2. szakaszát 2025. január 6-án rendezték, amely egy 48 órás Chrono szakasz volt Bisha városából indulva és Bisha-ba érkezve, 1057 km teljes távval és 965 km speciális szakasszal, ahol a pilótáknak szerviz nélkül kellett helytállniuk, hatalmas navigációs kihívást jelentve

 

