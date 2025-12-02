Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felrobbant a brüsszeli korrupciós bomba – őrizetbe vették Federica Mogherinit

F1

A Red Bull bejelentette Verstappen csapattársát, teljes a 2026-os rajtrács

tehetség

Hailee Steinfeld szinte mindent megmutat magából, így hódítja meg a férfiakat

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt években nemcsak Oscar-jelölt színésznőként, hanem vagány popdívaként is letette a névjegyét. Hailee Steinfeld az a nő, akitől minden férfi szíve hevesebben ver.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tehetségHailee SteinfeldkarrierHollywood

Hailee Steinfeld színészi szenvedélye már fiatalon fellángolt. Elkötelezettségének és természetes tehetségének köszönhetően gyorsan ismertté vált Hollywoodban. Az elmúlt években nemcsak Oscar-jelölt színésznőként, hanem vagány popdívaként is letette a névjegyét. Elismert színészek mellett dolgozott több filmben,  amelyekért Golden Globe-díjra jelölték. Néha egészen extrém fotókkal bizonyítja, hogy igazi végzet asszonya. Nem fél kilépni a komfortzónából, legyen szó egy sejtelmes bikinis beállításról, egy feszes színpadi outfitről vagy egy szinte filmszerű kulisszafotóról. 

Hailee Steinfeld at the Warner Bros Pictures' Sinners premiere after party on April 3, 2025 in New York City. © PPS/Bestimage
Hailee Steinfeld a Warner Bros Pictures egyik filmpremierén  New York-banPPS/Bestimage
Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Hailee Steinfeld egyszerre sugároz erőt és érzékiséget – pont azt a kombinációt, amitől a férfi rajongók soha nem tudnak betelni vele. Nem túlzás kijelenteni: most van pályája eddigi legizgalmasabb időszakában.

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!