Hailee Steinfeld szinte mindent megmutat magából, így hódítja meg a férfiakat

Hailee Steinfeld színészi szenvedélye már fiatalon fellángolt. Elkötelezettségének és természetes tehetségének köszönhetően gyorsan ismertté vált Hollywoodban. Az elmúlt években nemcsak Oscar-jelölt színésznőként, hanem vagány popdívaként is letette a névjegyét. Elismert színészek mellett dolgozott több filmben, amelyekért Golden Globe-díjra jelölték. Néha egészen extrém fotókkal bizonyítja, hogy igazi végzet asszonya. Nem fél kilépni a komfortzónából, legyen szó egy sejtelmes bikinis beállításról, egy feszes színpadi outfitről vagy egy szinte filmszerű kulisszafotóról.

Hailee Steinfeld a Warner Bros Pictures egyik filmpremierén New York-banPPS/Bestimage

Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto