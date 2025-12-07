Hírlevél
Mézeskalács szívek, forró puncs és gyermekkacaj, felejthetetlen hangulatúak a régi idők adventi vásárai

A karácsonyi vásárok egyszerre jelképezik a múlt és a jelen találkozását. A gyertyák, a fények és kézműves portékák olyan hangulatot teremtenek, amely még a legszürkébb téli napot is ünneppé varázsolja.
vásár, karácsonyi vásár, adventi vásár

Az advent kezdete a karácsonyi vásárok kezdetét is jelenti egyben.Ahogy beköszönt advent első vasárnapja, Európa-szerte egyszerre villannak fel a karácsonyváró fények, és vele együtt megnyílnak a hangulatos karácsonyi vásárok is. A terek pillanatok alatt megtelnek fahéj-, forraltbor- és frissen sült mézeskalács-illattal, a látogatók pedig újra átélhetik azt a meghitt, nosztalgikus hangulatot, amelyet csak ezek a különleges adventi forgatagok tudnak megteremteni. Most múltidéző képekkel mutatjuk be, hogyan indultak a vásári szezonok, és milyen volt a hangulat a régi időkben!

A karácsonyi vásárok ma már szinte minden nagyobb város elmaradhatatlan ünnepi programjai, ám eredetük több száz évre nyúlik vissza. A mai formájukban ismert vásárok német nyelvterületen születtek meg a késő középkorban, amikor a helyi kézművesek téli portékáikat kínálták a lakosságnak.

A galériában olyan múltidéző pillanatokat gyűjtöttünk össze, amelyek megmutatják, milyen is volt a karácsonyi vásárok világa évtizedekkel korábban, amikor még valódi különlegességnek számított egy-egy mézeskalács szív vagy kézzel faragott játék.

karácsonyivásár, karácsonyi vásár, The Christmas market's stalls are full of playthings and sparkling attractions for kids. Vienna. Austria. Photograph. December 2, 1930. (Photo by Austrian Archives (S) / IMAGNO / APA-PictureDesk via AFP)
karácsonyivásár, karácsonyi vásár, Entrance to the Berlin christmas market with cathedral in the background in the snow, Germany 1930s. (Photo by Heinz Pollmann / United Archives/Pollmann / mauritius images via AFP)
karácsonyivásár, karácsonyi vásár, A little boy with his mother standing by a balloon seller at the entrance of the christmas market, Germany 1930s. (Photo by Heinz Pollmann / United Archives/Pollmann / mauritius images via AFP)
karácsonyivásár, karácsonyi vásár, A little boy and his mother standing by a kiddy carousel at the christmas market, Germany 1930s. (Photo by Heinz Pollmann / United Archives/Pollmann / mauritius images via AFP)
karácsonyivásár, karácsonyi vásár, A little boy standing and shopping at the candy booth at the christmas market, Germany 1930s. (Photo by Heinz Pollmann / United Archives/Pollmann / mauritius images via AFP)
karácsonyivásár, karácsonyi vásár, Parents and their little son in front of a snack bar booth at the christmas market eating sausages, Germany 1930s. (Photo by Heinz Pollmann / United Archives/Pollmann / mauritius images via AFP)
karácsonyivásár, karácsonyi vásár, A little boy is bored beyond belief while his parents having hot wine punch at the christmas market, Germany 1930s. (Photo by Heinz Pollmann / United Archives/Pollmann / mauritius images via AFP)
karácsonyivásár, karácsonyi vásár, A music express at the christmas market, Germany 1930s. (Photo by Heinz Pollmann / United Archives/Pollmann / mauritius images via AFP)
karácsonyivásár, karácsonyi vásár, Santa Claus on the Christmas market, Germany 1930s. (Photo by Nolte / United Archives/Nolte / mauritius images via AFP)
karácsonyivásár, karácsonyi vásár, A little boy and Santa Claus shaking hands at the christmas market, Germany 1930s. (Photo by Heinz Pollmann / United Archives/Pollmann / mauritius images via AFP)
karácsonyivásár, karácsonyi vásár, Christmas market in front of the Messepalast, 1946 (Photo by Albert Hilscher / Austrian National Library / APA-PictureDesk via AFP)
karácsonyivásár, karácsonyi vásár, Christmas market 1949, at round of new buildings: view from entrance gate into the market, 01.12.1949 (Photo by United States Information Servic / Austrian National Library / APA-PictureDesk via AFP)
karácsonyivásár, karácsonyi vásár, Christmas market 1949, children in front of toy stand, 01.12.1949 (Photo by United States Information Servic / Austrian National Library / APA-PictureDesk via AFP)
karácsonyivásár, karácsonyi vásár, Christmas market 1949, at round of new buildings: balloon seller, 01.12.1949 (Photo by United States Information Servic / Austrian National Library / APA-PictureDesk via AFP)
karácsonyivásár, karácsonyi vásár, A girl on her mother's arms watches the glittering Christmas tree decoration at a stand on the Christkindls market in Nuremberg in December 1958. (Photo by Karl Schnörrer / dpa Picture-Alliance via AFP)
karácsonyivásár, karácsonyi vásár, View of the Nuremberg Christkindls market with the Schöner Brunnen (l) during pre-Christmas time in 1964. Photo: Karl Schnörrer +++(c) dpa - Report+++ (Photo by Karl Schnörrer / dpa Picture-Alliance via AFP)
karácsonyivásár, karácsonyi vásár, Vienna on November 15th 1990: Vienna's traditional Christmas Market at Rathausplatz will open its gates for young and old on November 17th 1990.(f.l.t.r.): (Photo by ULRICH SCHNARR / APA-PictureDesk via AFP)
Galéria: Régi idők adventi vásárai
1/17
A karácsonyi vásár standjai, Bécs. Ausztria, 1930. december 2.

 

