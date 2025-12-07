Mézeskalács szívek, forró puncs és gyermekkacaj, felejthetetlen hangulatúak a régi idők adventi vásárai

Az advent kezdete a karácsonyi vásárok kezdetét is jelenti egyben.Ahogy beköszönt advent első vasárnapja, Európa-szerte egyszerre villannak fel a karácsonyváró fények, és vele együtt megnyílnak a hangulatos karácsonyi vásárok is. A terek pillanatok alatt megtelnek fahéj-, forraltbor- és frissen sült mézeskalács-illattal, a látogatók pedig újra átélhetik azt a meghitt, nosztalgikus hangulatot, amelyet csak ezek a különleges adventi forgatagok tudnak megteremteni. Most múltidéző képekkel mutatjuk be, hogyan indultak a vásári szezonok, és milyen volt a hangulat a régi időkben!

A karácsonyi vásárok ma már szinte minden nagyobb város elmaradhatatlan ünnepi programjai, ám eredetük több száz évre nyúlik vissza. A mai formájukban ismert vásárok német nyelvterületen születtek meg a késő középkorban, amikor a helyi kézművesek téli portékáikat kínálták a lakosságnak.

A galériában olyan múltidéző pillanatokat gyűjtöttünk össze, amelyek megmutatják, milyen is volt a karácsonyi vásárok világa évtizedekkel korábban, amikor még valódi különlegességnek számított egy-egy mézeskalács szív vagy kézzel faragott játék.