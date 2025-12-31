Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fenomenális hírek érkeztek az üzemanyagárról – jól indul az újév az autósoknak

Olvasta?

„Pihenni akarok!" – szilveszter éjjelén lemondhat Zelenszkij?

szilveszteri mulatság

Így búcsúztattuk egykor az óévet: képek az első világháborútól a nyolcvanas évekig – galéria

50 perce
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Konfetti és pezsgőspohár – a huszadik század szilveszterei sokféleképpen teltek. Az első világháború komor évbúcsúitól a televíziós show-műsorokig ezek a fotók megmutatják, hogyan ünnepelt az ország az év utolsó napján: mulatozó társaságok, élő adások kulisszái, rádiós és tévés pillanatok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szilveszteri mulatságHuszadik századóévbúcsúztató

A képre kattintva nyílik a galéria:

Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter Alice és Ellen Kessler
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter Gina Lollobrigida
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Szilveszter, mulatság, vigadalom, retró szilveszter, retrószilveszter
Galéria: Így szilvesztereztek nagyszüleink – 20. századi évbúcsúztatók
1/24
Szilveszterező társaság 1916-ban

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!