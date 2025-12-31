Így búcsúztattuk egykor az óévet: képek az első világháborútól a nyolcvanas évekig – galéria

Konfetti és pezsgőspohár – a huszadik század szilveszterei sokféleképpen teltek. Az első világháború komor évbúcsúitól a televíziós show-műsorokig ezek a fotók megmutatják, hogyan ünnepelt az ország az év utolsó napján: mulatozó társaságok, élő adások kulisszái, rádiós és tévés pillanatok.
A képre kattintva nyílik a galéria:
Galéria: Így szilvesztereztek nagyszüleink – 20. századi évbúcsúztatók
1/24
Szilveszterező társaság 1916-ban
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!