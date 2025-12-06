Így érkezett meg a világ minden részére a Mikulás, elképesztő pillanatok a galériában

Különösen látványosra sikerült a Mikulás nagy érkezése, volt, ahol víz alól bukkant elő, máshol a levegőből ereszkedett alá, és akadt olyan is, ahol modern James Bondként csapott hullámot a tengerparton.

A gyerekek ámulva figyelték, ahogy a Mikulás Budapesten hatalmas uszonyokkal, oxigénpalackkal búvárként bukkant fel egy óriási akváriumban, rájákkal, cápákkal körülvéve. Európa több városában is repülő Mikulást ünnepelhettek. A gyerekek tátott szájjal nézték, amikor a szánon utazó Mikulás piros köpönyege lobogva suhant a levegőben a tér felett. A tengerpartokon idén sem maradhatott el a jet skis Mikulás-bevonulás. A vízen száguldó Mikulás kavarta talán a legnagyobb hullámokat, a gyerekek örömmel rohantak a partra, amikor meglátták a piros ruhás alakot közeledni, aki egy merész fordulattal fékezett le a homok előtt.

Látványos galéria a legkülönlegesebb Mikulás-pillanatokról: