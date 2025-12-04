Iliza Shlesinger a Netflix bombázó komikusa most nem nevettet, hanem csábít - képgaléria

A stand-up színpad királynője, a Netflix-különkiadások sztárja karcos, pimasz, szórakoztató. De ne tévesszen meg senkit a mikrofon – Iliza Shlesinger végzetesen vonzó, s a színpadon kívül is hatással van mindenre, ami körülötte történik.

Vágólapra másolva!

Iliza Shlesinger amerikai stand-up komikus, színésznő és író. Már egészen fiatal lányként érdeklődni kezdett a fellépés iránt. Könnyedén és kényelmesen megnevetteti az embereket – sokszor anélkül, hogy egyáltalán próbálkozott volna. Iliza Shlesinger, a stand-up színpad királynője

Fotó: Jim Smeal / BEImages / Northfoto Iliza Shlesinger nemcsak a humorban erős, hanem megjelenésében is. Vagány testtartás, dögös outfitek, és az a magabiztosság, amitől egy ruhadarab inkább fegyver lesz, mint öltözet. Ebben a képgalériában most nem a poénok dominálnak - hanem a sziluett, a dekoltázs. A bejegyzés megtekintése az Instagramon ɪʟɪᴢᴀ (@ilizas) által megosztott bejegyzés

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!