A brit modell, Imogen Thomas mellei alig fértek el a topban – és ő pontosan ezt akarta

A walesi bombázó vadító fotósorozatában testhez tapadó ruhák, merész kivágások és villantásra kész combok dominálnak. Imogen Thomas pontosan tudja, hogyan kell a figyelem középpontjába kerülni
sztártelevíziósbig brother ukmodell

Imogen Thomas brit modell, reality-sztár és televíziós személyiség, aki a Big Brother UK révén lett ismert. 

Imogen Thomas attends the UK gala screening of Mean Girls, at the Ham Yard Hotel, central London. Picture date: Thursday January 11, 2024.
Imogen Thomas brit modell, reality-sztár és televíziós személyiség
Fotó: Ian West / Northfoto

Imogen Thomas hírneve azóta is töretlen: merész fotóival, csábító stílusával és domborulataival rendszeresen lázba hozza a brit bulvárt.

