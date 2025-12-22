Bikinifelső és lenge kendő – Isabel Lucas úgy villant, hogy közben elegáns marad

Isabel Lucas ausztrál színésznő és modell, akit a Transformers: A bukottak bosszúja és a Home and Away tett világhírűvé. Természetes szépsége, finom vonásai és sejtelmes kisugárzása miatt a divatvilág és a filmipar is kultikus alakként tiszteli.

Fotó: Andrew Carlile / MEGA

Isabel Lucas bizonyítja: nem kell sokat mutatni ahhoz, hogy a képek forróbbak legyenek bárminél.