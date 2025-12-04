A gyönyörű modell teste annyira selymes és kifinomult, mint egy olvadó vaníliafagylalt – szívdöglesztő képek

Hírlevél
2025. december 04. 14:59
A teste tökéletesen komponált, a pózokban nincs játék, csak cél. Jasmine Tookes fotói nem mutogatnak – ezek uralják a nézőt.
divatházkarrierangyalmárka

Jasmine Tookes amerikai modell, a Victoria’s Secret egyik legismertebb angyala. 2016-ban viselte a Fantasy Bra-t, ami a márka legnagyobb elismerése. Karrierje olyan divatházakkal fonódott össze, mint a Calvin Klein, Versace vagy Ralph Lauren. Eleganciája, kifinomult arcvonásai és kifogástalan testtartása a legnagyobb kifutókon is kiemelik.

Jasmine Tookes
Jasmine Tookes, amerikai modell
Fotó: Simone Comi

Jasmine Tookes  a „Ki a világ leghíresebb modellje jelenleg?” című listán a 23-ik helyen áll. 

