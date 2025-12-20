Jégbe fagyott művészet – elképesztő fotókon az Antarktisz leglátványosabb jéghegyei – galéria

Az Antarktisz jéghegyei nem csupán szépségükkel nyűgöznek le: alakjuk a jég mozgásáról, repedéseiről és az óceánnal való küzdelméről mesél. A hatalmas selfjégtáblákról leszakadó tömbökből születnek, majd hónapokig, akár évekig sodródnak a Déli-óceánon, miközben az olvadás és az erózió újabb és újabb formákat farag belőlük.

Jégbe fagyott művészet – Az Antarktisz leglátványosabb jéghegyei

A tudományos mérések szerint az Antarktisz jege legalább az 1990-es évek óta folyamatosan veszít tömegéből, és a folyamat az elmúlt évtizedekben felgyorsult.

Míg a 20. század végén az éves jégveszteség néhány tízmilliárd tonnára volt tehető, addig a 2000-es évektől kezdve évi több száz milliárd tonna jég is eltűnhetett egyes időszakokban. Ennek oka elsősorban az óceánok melegedése, amely alulról olvasztja a jégtakarót, valamint a levegő hőmérsékletének lassú, de tartós emelkedése.

A jégfogyás hatása messze túlmutat a kontinensen. Az antarktiszi olvadás jelentősen hozzájárul a globális tengerszint-emelkedéshez, ami világszerte veszélyezteti a part menti területeket. Emellett az édesvíz beáramlása megváltoztatja az óceáni áramlásokat, hatással van a tengeri ökoszisztémákra, és visszacsatolásokon keresztül a globális klímarendszert is befolyásolja. A jég felszínének csökkenése miatt kevesebb napsugárzás verődik vissza az űrbe, ami tovább erősíti a felmelegedést.

A képgaléria így egyszerre ünnepli a természet lenyűgöző kreativitását, és figyelmeztet: ezek a monumentális jégszobrok egy gyorsan változó, sérülékeny rendszer részei.