Jessica Biel sportos teste és szexi kisugárzása dominál minden képén - szexi galéria

Ő az a díva, akinek elég egyetlen pillantás vagy egy combvonalba simuló szett, és máris az egész net róla beszél. Jessica Biel új fotósorozatában tökéletesen hozza a „dögös, de nem erőlködik” szintű csábítást.

Vágólapra másolva!

Jessica Biel amerikai színésznő, producer és modell, akit a 7th Heaven sorozat és a The Sinner tettek világhírűvé. Sportos testalkata, természetes szépsége és kifinomult megjelenése miatt az egyik legnépszerűbb hollywoodi díva – és egyértelmű stílusikon. Jessica Biel, amerikai színésznő

Fotó: River / MEGA Jessica Biel képein elegáns, testre simuló ruhák, mély dekoltázsok és finoman izmos idomok dominálnak. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jessica Biel (@jessicabiel) által megosztott bejegyzés

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!