A melleit nem lehet nem észrevenni - az énekesnő nem bízott semmit a fantáziára

Kifinomult stílusa és letisztult szépsége olyan párosítás, aminek nehéz ellenállni. Kacey Musgraves nemcsak a színpadon, a lencsék előtt is külön világot teremt.
Kacey Musgraves amerikai énekes-dalszerző, a modern country és popzene egyik legkülönlegesebb hangja. Többszörös Grammy-díjas előadó, a „Golden Hour” albuma világszerte elismerést hozott neki – és a popkultúra egyik legstílusosabb női ikonjává tette.
Kacey Musgraves esetében egy kivágott ruha mond többet, mint egy dalszöveg. Ez a galéria pedig eléri, hogy ne tudj másra figyelni.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!