A melleit nem lehet nem észrevenni - az énekesnő nem bízott semmit a fantáziára

Kacey Musgraves amerikai énekes-dalszerző, a modern country és popzene egyik legkülönlegesebb hangja. Többszörös Grammy-díjas előadó, a „Golden Hour” albuma világszerte elismerést hozott neki – és a popkultúra egyik legstílusosabb női ikonjává tette.

Kacey Musgraves

Fotó: C Flanigan

Kacey Musgraves esetében egy kivágott ruha mond többet, mint egy dalszöveg. Ez a galéria pedig eléri, hogy ne tudj másra figyelni.