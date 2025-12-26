Fagyos fürdés karácsonykor: ezt csinálják az igazán bevállalós ünneplők – galéria

A karácsonyi fürdés mára igazi nemzetközi jelenséggé vált: sok helyen évtizedes hagyomány, máshol inkább látványos közösségi esemény. Berlinben a hideg ellenére is sokan merészkedtek a vízbe, többen jelmezben, hogy egy gyors csobbanással „lemossák” az év fáradalmait. A brit tengerpartokon – Brightonban, vagy Exmouth városában – a karácsonyi úszás már-már népünnepély, ahol Mikulások, rénszarvasok és manók futnak egyszerre a hullámok közé.

A Serpentine Úszóklub tagjai a hagyományos karácsonyi úszóversenyen, a londoni Hyde Park Serpentine-tavában

A londoni Hyde Park Serpentine-tavában szintén népszerű a hideg vizes mártózás. A karácsony első napján rendezett versenyt a klubtagok az időjárástól függetlenül 1864 óta minden évben megtartják a tó jéghideg vizében. Az egyetlen kivétel 2020. karácsonya volt, akkor a koronavírus-világjárvány miatt maradt el.

Dél felé haladva egészen más a hangulat: Barcelonában a napsütés és az enyhébb idő ellenére sem maradt el a karácsonyi fürdés, míg Floridában nyárias körülmények között csobbantak a résztvevők – itt inkább a hagyomány, mintsem a hideg legyőzése volt a kihívás.

Akár jeges, akár napsütéses környezetben zajlik, a karácsonyi fürdés mindenhol ugyanarról szól: közösségről, bátorságról és egy kis őrültségről, ami tökéletesen illik az ünnepi időszak felszabadult hangulatához.