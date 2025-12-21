Kate Hudson szexi formában tért vissza – merész kivágások, dívás pózok, forró pillanatok

A színésznő tökéletes harmóniában hozza a klasszikus dívát és a modern bombázót. Kate Hudson most nem csak játszik a kamerával – uralja azt.
Kate Hudson amerikai színésznő, producer és vállalkozó, a ’90-es évek romantikus vígjátékainak ikonja. A Majdnem híres című filmért Oscar-jelölést kapott, bájos mosolya, bombaalakja és természetes kisugárzása generációk kedvencévé tette.
Kate Hudson ismét bebizonyította, hogy az idő csak fokozza a nőiességét.
