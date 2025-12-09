Kelly Rowland csodás melleit nem rejti el a nézők elől – szexi képgaléria

Van, aki belép egy szobába, észrevétlenül. Aztán van Kelly Rowland – aki nemcsak belép, hanem egyből átírja az egész szituációt, s felfokozza a hőmérsékletet.
Kelly Rowland amerikai R&B‑ és pop‑énekesnő, dalszerző és színésznő, aki az 1990‑es évek végén a Destiny's Child tagjaként lett világhírű. Szólistaként a „Dilemma” című slágerrel futott be, majd több Grammy‑díjat nyert. Zenei palettáján soultól az electrodance‑ig terjedő stílusok jelennek meg — és mindezt stílusos megjelenés, magabiztosság kíséri.
Kelly Rowland ebben a galériában nem mindent mutat meg, de amit igen, az elegáns, erős, nőies.
