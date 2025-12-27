Képeken a régi idők jégvilága, így hódította meg Magyarországot a korcsolyázás

Hírlevél
Amikor a tavak befagytak, a folyók jeget öltöttek, az emberek vastag kabátban, kipirult arccal siklottak a jégen. A korcsolyázás akkor is élmény volt, most is az. Galériánk képei időutazásra hívnak a fagyos telek világába.
A tél egyik legkedveltebb sportága és kikapcsolódási formája a korcsolyázás, és ez nem volt másként régen sem. Sőt, volt idő, amikor a fagyos telek nemcsak hideget, hanem közösséget, élményt és vidám téli hangulatot hoztak magukkal. Amikor befagytak a tavak, csatornák és folyók, egész családok, baráti társaságok indultak el korcsolyával a hónuk alatt, hogy együtt csússzanak a jégen. 

Fadrusz utca, BLKE teniszpályák télen, háttérben a Villányi út, 1933
Fotó: Fortepan / Halmosi Sándor 

A 19. század végén és a 20. század elején a korcsolyázás már tömegeket mozgatott meg. A Városligeti Műjégpálya hamar Budapest egyik legfontosabb téli találkozóhelyévé vált, ahol nemcsak sportolni, hanem „mutatkozni” is lehetett. Urak elegáns kabátban, hölgyek hosszú szoknyában siklottak a jégen, miközben zeneszó szólt, és forró tea gőzölgött a pavilonokban.

De nem csak a fővárosban élt a jég varázsa. Vidéken a befagyott tavak, bányatavak, holtágak és folyószakaszok váltak ideiglenes pályává. Nem volt szükség drága felszerelésre, csupán egy pár korcsolya, vastag zokni, sapka, sál és már kezdődhetett is a móka.
Fotók a magyarországi korcsolyázás hőskorából:

Jégpálya a Városligeti-tavon, 1908

 

