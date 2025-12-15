Hírlevél
Kerry Washington szinte kibújt a ruhából: minden szem a mellére tapad – mutatjuk a képeket

A 48 éves színésznő megdöbbentően merész, mégis elegáns képekkel lepte meg követőit, amikben úgy ragyog, mint soha korábban. Kerry Washington minden képkockán megmutatja, miért ő Hollywood egyik legnagyobb stílusikonja.
Kerry Washington Emmy-jelölt amerikai színésznő, producer. A Scandal sztárja intelligenciájával, kisugárzásával és kifinomult szépségével évtizedek óta Hollywood egyik legünnepeltebb dívája.

Kerry Washington
Kerry Washington, amerikai színésznő
Fotó: KGC-158 / Northfoto

Kerry Washington alakítása történelmet írt, mert ő volt az első fekete nő több mint 35 év után, aki főszerepet kapott egy országos sugárzású amerikai drámasorozatban.

 

