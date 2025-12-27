Kristy Sarah, a TikTok - sztár bomba alakjával, mély dekoltázzsal és testhez simuló ruhákkal hódít

Trendi feleség, bomba külső és kifinomult dögösség egy lendületes "csomagban". Ez Kristy Sarah amerikai influencer, vállalkozó és tartalomgyáros, aki humoros TikTok-videóival és férjével közös posztjaival robbant be.

Vágólapra másolva!

Kristy Sarah amerikai influencer, vállalkozó és tartalomgyáros, aki humoros TikTok-videóival és férjével közös posztjaival robbant be. Bomba formában van, miközben stílusos, szexi és elképesztően szórakoztató – igazi modern feleségikon. Kristy Sarah, influencer, vállalkozó és tartalomgyáros

Fotó: Sam Delpech / Bestimage / Northfoto Kristy Sarah most megmutatja, hogy nem csak poénból él: dögös fotósorozatával bebizonyítja, hogy a humora mellé bomba alak is jár. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kristy Sarah Scott (@kristy.sarah) által megosztott bejegyzés

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!