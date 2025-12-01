Lana Del Rey annyira finom és kívánatos, mint egy lassan olvadó csokoládétorta – képgaléria

Nem öltözködik divat szerint – ő hangulatot teremt. Lana Del Rey hangja suttog, a megjelenése csábít, a stílusa pedig olyan, mintha az '50-es évek hollywoodi álma és a mai női titok egyszerre kelne életre benne.

Elizabeth Woolridge Grant néven született, de a világ Lana Del Rey néven ismeri. Figyelemre méltó amerikai énekesnő, dalszerző és lemezproducer, aki a nosztalgikus, filmes popzene szinonimájává vált. Lana Del Rey énekesnő

Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE A porcelán bőr, a telt ajkak, a letisztult vonalak és a gyakran flegma tekintet nem mesterkélt – hanem tudatos. Lana sosem mutat sokat, de amit engedni hagy a látványból, az szinte éget. Lana del Rey galériájában nem egy popsztárt látsz - hanem egy vizuális élményt, ami lassan épül, majd fejbe vág. A bejegyzés megtekintése az Instagramon LANA DEL REY (@honeymoon) által megosztott bejegyzés

