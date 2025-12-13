Hírlevél
A Digitális Polgári Körök (DPK) szombaton Mohácson tartja negyedik Háborúellenes Gyűlését, amelyen ezúttal Orbán Viktor miniszterelnök mellett Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője lesz a rendezvény másik fő szónoka.
Link másolása
Vágólapra másolva!
háborúellenes gyűlés, DPK, Digitális Polgári Kör, Mohács, országjárás

A DPK országjárása mára a béke pártján álló magyarok legnagyobb civil mozgalmává nőtte ki magát: Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után most a Duna partján gyűlnek össze azok, akik hisznek abban, hogy Magyarország jövője a békében van, nem a háborúban.

Galériába gyűjtöttük az esemény legjobb pillanatait:

Galéria: Lenyűgöző képeken a mohácsi Háborúellenes Gyűlés
Előkészületek a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Mohácson

 

