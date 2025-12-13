A DPK országjárása mára a béke pártján álló magyarok legnagyobb civil mozgalmává nőtte ki magát: Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után most a Duna partján gyűlnek össze azok, akik hisznek abban, hogy Magyarország jövője a békében van, nem a háborúban.

Galériába gyűjtöttük az esemény legjobb pillanatait: