A Vészhelyzet sztárja most nem fehér köpenyben játszik – hanem mély dekoltázzsal, ciciket villantva

Ő nem az a nő, aki harsány belépőkkel hódít. Linda Cardellini az, akinél utólag jössz rá, hogy a tekinteteddel már rég követed. Nem tolja túl – csak tudja, mikor kell épp egy kicsit lejjebb húzni a pántot, mikor elég egy oldalra villantott tekintet.

Linda Cardellini amerikai színésznő, akit a „Freaks and Geeks” című kultsorozat tett ismertté, majd a „Vészhelyzet” Linda, a „Scooby-Doo” Velma, és a „Dead to Me” Judy szerepében is közönségkedvenc lett. Széles műfaji skálán mozgó tehetség, aki vígjátékban és drámában is otthonosan mozog, és Emmy-jelölést is kapott. Linda Cardellini amerikai színésznő. Fotó: O'Connor / Northfoto Linda Cardellini képei a letisztult csábításról, a finoman sejtető pózokról és arról szólnak, hogyan lehet egy nő egyszerre elegáns, játékos és ellenállhatatlanul vonzó. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Linda Cardellini (@lindacardellini) által megosztott bejegyzés

