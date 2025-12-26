Lehengerlő melleivel és csodás combjaival hódít a countryénekesnő – dögös képgaléria

Hírlevél
A szőke énekesnő egyszerre hozza a „kisvárosi lány” báját és a nemzetközi popdíva csábítását. MacKenzie Porter most bebizonyítja, hogy a country nemcsak hangzás – hanem életérzés is.
MacKenzie Porter kanadai country-pop énekesnő, dalszerző és színésznő. A Travelers sorozat sztárjaként is ismert, de a slágerlistákon is otthonosan mozog. Szőke szépsége, kifinomult hangja és merészen nőies stílusa miatt egyre nagyobb figyelmet kap világszerte.

MacKenzie Porter, énekesnő, dalszerző és színésznő
Fotó: Mickey Bernal

MacKenzie Porter fotósorozatán mély dekoltázs, testhez simuló ruhák és high-fashion cowgirl hangulat uralja a képeket.

