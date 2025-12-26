Lehengerlő melleivel és csodás combjaival hódít a countryénekesnő – dögös képgaléria

A szőke énekesnő egyszerre hozza a „kisvárosi lány” báját és a nemzetközi popdíva csábítását. MacKenzie Porter most bebizonyítja, hogy a country nemcsak hangzás – hanem életérzés is.

Vágólapra másolva!

MacKenzie Porter kanadai country-pop énekesnő, dalszerző és színésznő. A Travelers sorozat sztárjaként is ismert, de a slágerlistákon is otthonosan mozog. Szőke szépsége, kifinomult hangja és merészen nőies stílusa miatt egyre nagyobb figyelmet kap világszerte. MacKenzie Porter, énekesnő, dalszerző és színésznő

Fotó: Mickey Bernal MacKenzie Porter fotósorozatán mély dekoltázs, testhez simuló ruhák és high-fashion cowgirl hangulat uralja a képeket. A bejegyzés megtekintése az Instagramon 🖤MACKENZIE PORTER🖤 (@mackenziepmusic) által megosztott bejegyzés

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!