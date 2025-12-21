Hírlevél
58 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy letűnőben lévő világ mindennapjai elevenednek meg a Fortepan frissen előkerült fotóin: Veres Sándorné sárospataki mézeskalácsos műhelyében még kézzel formálták, sütötték és díszítették az ünnepek elmaradhatatlan édességeit. A képek nemcsak egy régi mesterség aprólékos munkafolyamatait mutatják meg, hanem azt a nyugodt, emberléptékű életformát is, amelyből mára alig maradt valami – mindezt Szebeni András érzékeny dokumentarista látásmódján keresztül.
műhelysárospatakveres sándornémunkaszebeni andrás

Sárospatak egykori mézeskalácsos műhelye, ahol Veres Sándorné hosszú éveken át készítette díszes, ízletes süteményeit, idézi fel a Fortepanra nemrég felkerült fekete-fehér fotósorozat. A képek 1975-ben készültek, és megörökítik a múlt egy majdnem feledésbe merült kézműves világát: a kemény munka és a hagyományos technikák tiszteletét, melyek egykor meghatározták az ünnepi asztalok látványát és ízét.

Egy műhely, ahol még illata volt a munkának – szívmelengető képek egy lassan eltűnő mesterségről, Veres Sándorné mézeskalácsos műhelye, VeresSándorné, mézeskalácsosműhelye
1975, Sárospatak – Veres Sándorné mézeskalácsos műhelye
Fotó: Fortepan/Szebeni András

A népi iparművészet e jellegzetes formája – a díszített mézeskalács – ma már inkább ünnepi nosztalgia tárgya, miközben a fotók tanúsága szerint Veres Sándorné műhelyének aprólékos részletei egykor még mindennapi valóság voltak a város életében.

A sárospataki műhelyhez hasonló képeket a Fortepanon bemutatott gyűjteményben a ma már elhunyt Szebeni András készítette, akit a magyar fotográfia egyik meghatározó alakjaként tartanak számon. Szebeni hosszú évtizedeken át a Nők Lapja fotóriportereként, majd más magazinoknál dolgozott, és életművében gyakran tért vissza a veszélyeztetett, lassan eltűnő mesterségek és mindennapi jelenetek dokumentálásához. Fotói nem csupán korszakok emlékei, hanem a 20. századi magyar társadalom apró, mégis fontos láncszemeinek hiteles vizuális lenyomatai is.

Galéria: Szívmelengető képek egy lassan eltűnő mesterségről
1/11
1975, Sárospatak – Veres Sándorné mézeskalácsos műhelye

 

