Egy műhely, ahol még illata volt a munkának – szívmelengető képek egy lassan eltűnő mesterségről

Sárospatak egykori mézeskalácsos műhelye, ahol Veres Sándorné hosszú éveken át készítette díszes, ízletes süteményeit, idézi fel a Fortepanra nemrég felkerült fekete-fehér fotósorozat. A képek 1975-ben készültek, és megörökítik a múlt egy majdnem feledésbe merült kézműves világát: a kemény munka és a hagyományos technikák tiszteletét, melyek egykor meghatározták az ünnepi asztalok látványát és ízét.

1975, Sárospatak – Veres Sándorné mézeskalácsos műhelye

Fotó: Fortepan/Szebeni András

A népi iparművészet e jellegzetes formája – a díszített mézeskalács – ma már inkább ünnepi nosztalgia tárgya, miközben a fotók tanúsága szerint Veres Sándorné műhelyének aprólékos részletei egykor még mindennapi valóság voltak a város életében.

A sárospataki műhelyhez hasonló képeket a Fortepanon bemutatott gyűjteményben a ma már elhunyt Szebeni András készítette, akit a magyar fotográfia egyik meghatározó alakjaként tartanak számon. Szebeni hosszú évtizedeken át a Nők Lapja fotóriportereként, majd más magazinoknál dolgozott, és életművében gyakran tért vissza a veszélyeztetett, lassan eltűnő mesterségek és mindennapi jelenetek dokumentálásához. Fotói nem csupán korszakok emlékei, hanem a 20. századi magyar társadalom apró, mégis fontos láncszemeinek hiteles vizuális lenyomatai is.