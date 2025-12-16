A smink-influenszer mellei kiszorítottak minden mást a képekről

Nemcsak a sminkecsetet tartja magabiztosan. A kamerát nézve Mikayla Nogueira olyan jelenlétet sugároz, ami nem engedi el a tekintetet.

Mikayla Nogueira amerikai smink‑influenszer, aki a TikTokon és Instagramon vált világszerte ismertté. Gyakorlati sminktippekkel, erős személyiséggel és közvetlen stílussal építette fel hatalmas követőtáborát: több mint 10 millióan figyelik online. Mikayla Nogueira smink - influenszer

Fotó: Connor Terry A szépségápolási videói nemcsak oktatnak, hanem vizuálisan is hatnak, így Mikayla Nogueira immár a smink‑és lifestyle‑kultúra egyik legismertebb arca. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mikayla Nogueira Hawken (@mikaylajmakeup) által megosztott bejegyzés

