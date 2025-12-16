Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a Kreml és ennek sokan nem fognak örülni

Veszély!

Kitört a pánik Magyarországon, megérkezett a mutálódott szupervírus

influenszer

A smink-influenszer mellei kiszorítottak minden mást a képekről

6 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nemcsak a sminkecsetet tartja magabiztosan. A kamerát nézve Mikayla Nogueira olyan jelenlétet sugároz, ami nem engedi el a tekintetet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
influenszersminktippsminkesstílusmell

Mikayla Nogueira amerikai smink‑influenszer, aki a TikTokon és Instagramon vált világszerte ismertté. Gyakorlati sminktippekkel, erős személyiséggel és közvetlen stílussal építette fel hatalmas követőtáborát: több mint 10 millióan figyelik online.

Mikayla Nogueira
Mikayla Nogueira smink - influenszer
Fotó: Connor Terry

A szépségápolási videói nemcsak oktatnak, hanem vizuálisan is hatnak, így Mikayla Nogueira immár a smink‑és lifestyle‑kultúra egyik legismertebb arca.

 

1 2 3
... 12
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!