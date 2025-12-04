Mély kivágás, szexi póz – Miley Cyrus most sem hagyott kérdést – mutatjuk a képeket

Hírlevél
2025. december 04. 13:26
Olvasási idő: 5 perc
Ő az, aki a meztelenséget nem botránynak, hanem kifejezésmódnak tartja, és ha akarja, egyetlen képpel uralja a címlapokat. Miley Cyrus már régen nem a Disney-lány – hanem egy önálló stílusú, szexi és provokatív ikon.
Miley Cyrus jellegzetes helyet vívott ki magának a szórakoztatóiparban. Billy Ray Cyrus countryénekes lányaként pályafutása a zene és a színészet korai megismerkedésével kezdődött, ami megalapozta szárnyaló karrierjét. 

Miley Cyrus énekesnő, színésznő
Miley Cyrus énekesnő, színésznő
Fotó: Photo Image Press /  Northfoto

A sokoldalú tehetségéről ismert Miley Cyrus a Disney-sztárból globális popszenzációvá vált, számos díjat és elismerést gyűjtött be, megszilárdítva helyét a popkultúra egyik legbefolyásosabb alakjaként.

