Mély kivágás, szexi póz – Miley Cyrus most sem hagyott kérdést – mutatjuk a képeket

Ő az, aki a meztelenséget nem botránynak, hanem kifejezésmódnak tartja, és ha akarja, egyetlen képpel uralja a címlapokat. Miley Cyrus már régen nem a Disney-lány – hanem egy önálló stílusú, szexi és provokatív ikon.

Vágólapra másolva!

Miley Cyrus jellegzetes helyet vívott ki magának a szórakoztatóiparban. Billy Ray Cyrus countryénekes lányaként pályafutása a zene és a színészet korai megismerkedésével kezdődött, ami megalapozta szárnyaló karrierjét. Miley Cyrus énekesnő, színésznő

Fotó: Photo Image Press / Northfoto A sokoldalú tehetségéről ismert Miley Cyrus a Disney-sztárból globális popszenzációvá vált, számos díjat és elismerést gyűjtött be, megszilárdítva helyét a popkultúra egyik legbefolyásosabb alakjaként. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Miley Cyrus (@mileycyrus) által megosztott bejegyzés

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!