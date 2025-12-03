Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket – Orbán Viktor reagált

Olvasta?

Fordulat a béketárgyaláson: Putyin ebből a három pontból soha nem enged

rapper

Vigyázat, forróságveszély! Monaleo kebleit nehéz megzabolázni

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A texasi rapper nemcsak hangban kemény, de kisugárzásban is. Monaleo fotóin ugyanaz a tűz ég, mint a számaiban: határozott, szexi, és tudja, hogyan kell uralni a pillanatot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rapperszexiHoustonfashion

A Houstonból származó Monaleo egy dinamikus rapper, kihagyhatatlan jelenlétével. Vad magabiztosságáról és magával ragadó megjelenéséről ismert. Monaleo néha sportos, néha pimaszul dívás, néha meg egyszerűen csak lehengerlően önmaga. 

Stílusos vonalával és merész dalszövegeivel Monaleo könnyedén ötvözi az utcai viseletet a high fashionnal, zeneileg és vizuálisan is trendeket teremtve.

 

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!