A Top Gun pilótanője most combot és melleket villant – Monica Barbaro testét kár lenne takargatni

Nemcsak akciófilmekben uralja a terepet – a fotókon is lángol. Monica Barbaro sziluettje pengeéles, a kisugárzása lehengerlő, a stílusa pedig hol hollywoodi klasszikus, hol veszélyesen kacér.
Monica Barbaro amerikai színésznő, akit a Top Gun: Maverick pilótájaként és a FUBAR sorozat akciódús szerepében ismerhetett meg a világ. Feszes, sportos alkat, természetes szépség és szexi karizma.
Monica Barbaro minden képkockán dívaként jelenik meg.
