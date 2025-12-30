Hírlevél
A Top Gun pilótanője most combot és melleket villant – Monica Barbaro testét kár lenne takargatni

Nemcsak akciófilmekben uralja a terepet – a fotókon is lángol. Monica Barbaro sziluettje pengeéles, a kisugárzása lehengerlő, a stílusa pedig hol hollywoodi klasszikus, hol veszélyesen kacér.
Monica Barbaro amerikai színésznő, akit a Top Gun: Maverick pilótájaként és a FUBAR sorozat akciódús szerepében ismerhetett meg a világ. Feszes, sportos alkat, természetes szépség és szexi karizma. 

Monica Barbaro, amerikai színésznő
Monica Barbaro, amerikai színésznő
Fotó: Billy Bennight

Monica Barbaro minden képkockán dívaként jelenik meg.

 

