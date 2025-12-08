Monica Bellucci olyan, mint egy pohár prosecco a naplementében – finoman simogat, majd megrészegít – képgaléria

Monica Bellucci az elegancia és az időtlen szépség szinonimája, egy olasz színésznő és divatmodell, akit világszerte elismertek illusztris karrierje miatt. Amellett, hogy Olaszország egyik leghíresebb színésznője, jelentős mértékben hozzájárult az egyetemes filmművészet alkotásaihoz is.

Monica Bellucci, olasz színésznő Fotó: Lisa O'Connor / Northfoto

Monica Bellucci képei nem a fiatalkori nosztalgiáról szólnak, hanem arról, hogyan lehet egy nő minden életkorban végzetesen szexi.