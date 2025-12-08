Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
filmművészet

Monica Bellucci olyan, mint egy pohár prosecco a naplementében – finoman simogat, majd megrészegít – képgaléria

9 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kifinomult elegancia és a szexuális kisugárzás nála természetes egységet alkot. Monica Belluccit a ’90-es évektől kezdve a világ egyik legszebb nőjeként tartják számon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
filmművészetdivatmodellOlaszországszínésznőelegancia

Monica Bellucci az elegancia és az időtlen szépség szinonimája, egy olasz színésznő és divatmodell, akit világszerte elismertek illusztris karrierje miatt. Amellett, hogy Olaszország egyik leghíresebb színésznője, jelentős mértékben hozzájárult az egyetemes filmművészet alkotásaihoz is. 

Monica Bellucci
Monica Bellucci, olasz színésznő Fotó: Lisa O'Connor / Northfoto

Monica Bellucci képei nem a fiatalkori nosztalgiáról szólnak, hanem arról, hogyan lehet egy nő minden életkorban végzetesen szexi.

1 2 3
... 14
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!