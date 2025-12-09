Hírlevél
Az izraeli modell olyan, mint egy aranyló datolya olívaolajban – finom, édes és ellenállhatatlan

Ő az a karakter, akiben a luxus, az érzékiség és az erő egy testbe sűrűsödik. Moran Atias tudja, mit csinál, és azt is, hol csúszik a fény pont oda, ahová nem kéne. Ha a tekinteted rajta marad, az nem a véletlen műve.
színésznőmodellizraelidivatmagazin

Moran Atias izraeli modell és színésznő, aki nemzetközi karriert épített Olaszországban és az Egyesült Államokban. Sorozatokban is feltűnt, miközben divatmagazinok címlapjain és vörös szőnyegeken is otthonosan mozog. Erős karaktere, egzotikus megjelenése és kifinomult nőiessége egyedi jelenséggé teszi.

Moran Atias
Moran Atias izraeli színésznő
Fotó: Faye Sadou / Northfoto

Moran Atias képei nem egy divatfotó-sorozat, hanem egy vizuális kihívás, testben fogalmazva.

