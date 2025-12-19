Nelly Furtado bombaformában – mellei szinte kibuggyannak a topból

Feszes ruhák, mély dekoltázs, fényes bőr és az a karakteres, csábos tekintet, amitől a képernyő is felizzik. Nelly Furtado tökéletesen ötvözi az érett nőiességet a merész stílussal.

Nelly Furtado egy Kanadából származó, portugál gyökerekkel rendelkező Grammy-díjas énekesnő és dalszerző. Egzotikus szépségéről és eklektikus divatválasztásairól ismert, stílusbeli inspirációként szolgált a rajongók számára szerte a világon. Nelly Furtado, kanadai énekesnő és dalszerző

Fotó: Igor Vidyashev Nelly Furtado szexibb, mint valaha! A 2000-es évek egyik legdögösebb popsztárja új fotósorozatával ismét bebizonyította, hogy a dívastátusz nem évül el.

