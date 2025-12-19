Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tiltakozás az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen

Most érkezett!

Orbán Viktor rendkívüli videót osztott meg – ezt látnia kell!

énekesnő

Nelly Furtado bombaformában – mellei szinte kibuggyannak a topból

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Feszes ruhák, mély dekoltázs, fényes bőr és az a karakteres, csábos tekintet, amitől a képernyő is felizzik. Nelly Furtado tökéletesen ötvözi az érett nőiességet a merész stílussal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
énekesnőbombaformakanadaimell

Nelly Furtado egy Kanadából származó, portugál gyökerekkel rendelkező Grammy-díjas énekesnő és dalszerző. Egzotikus szépségéről és eklektikus divatválasztásairól ismert, stílusbeli inspirációként szolgált a rajongók számára szerte a világon. 

Nelly Furtado visszatért
Nelly Furtado, kanadai énekesnő és dalszerző
Fotó: Igor Vidyashev

Nelly Furtado szexibb, mint valaha! A 2000-es évek egyik legdögösebb popsztárja új fotósorozatával ismét bebizonyította, hogy a dívastátusz nem évül el.

 

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!