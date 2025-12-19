Nia Long teste és stílusa jobb, mint valaha – és most meg is mutatta – szexi képgaléria

Minden képén ott a stílus, az elegancia, de közben olyan finoman dögös, hogy nehéz nem rácsodálkozni. Nia Long most megmutatta, hogyan csábít egy valódi nő.

Nia Long amerikai színésznő, aki a '90-es évek óta ikonikus alak a filmvásznon és a televízióban. A Boyz n the Hood, The Best Man és Big Momma’s House sztárja kortalan szépségével, intelligenciájával és szexi, mégis kifinomult stílusával hódít. Nia Long amerikai színésznő

Fotó: Koi Sojer/Snap n' U Nia Long az a nő, aki 50 felett is olyan kisugárzással bír, amitől egy egész generáció elolvad. Legfrissebb fotósorozata újfent bizonyítja: a dívastátusz nála nem póz, hanem természetes állapot. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Nia Long (@iamnialong) által megosztott bejegyzés

