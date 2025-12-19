Nia Long teste és stílusa jobb, mint valaha – és most meg is mutatta – szexi képgaléria

Hírlevél
Minden képén ott a stílus, az elegancia, de közben olyan finoman dögös, hogy nehéz nem rácsodálkozni. Nia Long most megmutatta, hogyan csábít egy valódi nő.
Nia Long amerikai színésznő, aki a '90-es évek óta ikonikus alak a filmvásznon és a televízióban. A Boyz n the Hood, The Best Man és Big Momma’s House sztárja kortalan szépségével, intelligenciájával és szexi, mégis kifinomult stílusával hódít.

Nia Long, amerikai színésznő
Nia Long amerikai színésznő
Fotó: Koi Sojer/Snap n' U

Nia Long az a nő, aki 50 felett is olyan kisugárzással bír, amitől egy egész generáció elolvad. Legfrissebb fotósorozata újfent bizonyítja: a dívastátusz nála nem póz, hanem természetes állapot.

 

